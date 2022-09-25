Лига наций: Австрия и Уэльс проиграли свои матчи и вылетели в дивизион В

В воскресенье, 25 сентября, в Вене на Эрнст Гаппель Штадион прошел матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором сошлись сборные Австрии и Хорватии. Встреча завершилась трудной (несмотря на счет) победой гостей 3:1.

В первые 10 минут игры зрители стали свидетелями сразу двух голов: сначала Лука Модрич вывел свою команду вперед, после чего Кристоф Баумгартнер восстановил паритет. В середине второй половины хорваты выдали боевую трехминутку, отгрузив австрийцам два мяча - постарались Марко Ливая и Деян Ловрен.

Эта победа позволила команде Златко Далича возглавить квартет А1, благодаря чему Хорватия сыграет в финале четырех Лиги наций. Австрия же покидает высший дивизион.

Австрия - Хорватия 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72.

Австрия: Линднер - Триммель (Лайнер, 63), Пош (Вобер, 64), Данзо, Алаба - Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер (Шмид, 82) - Грегорич (Онисиво, 82) - Арнаутович (Чам, 64).

Хорватия: Ливакович - Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 63) - Модрич, Брозович (Майер, 18), Ковачич (Пашалич, 86) - Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62), Перишич.

Предупреждения: Забитцер, Пош - Перишич, Ловрен.

В другом поединке вечера в Кардиффе сборная Уэльса принимала в гостях сборную Польши. Минимальную победу своей команде принес гол Кароля Свидерски на 58-й минуте встречи.

Поляки выбороли право остаться в дивизионе А, а вот валлийцы, набрав за шесть матчей всего одно очко, покидают элиту национальных сборных, отправляясь в дивизион В.

Уэльс - Польша 0:1

Гол: Свидерски, 58.

Уэльс: Хеннесси - Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрингтон-Дэвис (Мур, 58) - Джеймс, Моррелл, Левитт (Колвилл, 72), Уильямс - Джонсон, Бэйл.

Польша: Щесны - Беднарек, Глик, Кивьор - Берешински (Гумни, 90), Крыховьяк, Зурковски (Шимански, 84), Залевски - Зелински, Левандовски, Свидерски (Пентек, 65).

Предупреждения: Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Джонсон, Мур - Крыховьяк, Берешински, Глик.