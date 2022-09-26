Модрич: Очень рад, что мы оказались в четверке сильнейших

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Австрией в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Хорваты одолели австрийцев со счетом 3:1 и, заняв первое место в своем квартете, сыграют в плей-офф турнира.

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"Матч был тяжелым. Австрия доставила нам немало проблем, но в итоге мы одержали заслуженную победу. Очень рад, что мы оказались в четверке сильнейших", - приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Хорватия с 13 очками выиграла свою группу Лиги наций, опередив Данию на один балл, и вышла в плей-офф. Австрия в свою очередь с четырьмя пунктами вылетела в Дивизион В, отстав от Франции на одно очко.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги наций Австрия - Хорватия (1:3).