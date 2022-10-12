Тонали - об игре с Челси: Рефери создал проблему, поставив пенальти и удалив Томори

Хавбек "россонери" считает, что главный арбитр преувеличил значение фола своего одноклубника.

Центральным матчем первого игрового дня четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов была встреча на Сан-Сиро, где Милан уступил лондонскому Челси со счетом 0:2.

На 18-й минуте главный арбитр поединка Даниэль Зиберт назначил пенальти в ворота итальянцев за фол Фикайо Томори на Мэйсоне Маунте, попутно удалив защитника "россонери".

После игры Сандро Тонали высказал свое мнение относительно момента, который во многом решил исход встречи.

"Рефери создал проблему, назначив пенальти и дав красную карточку", - цитирует Тонали итальянский журналист Антонио Витьелло.

"В Лиге чемпионов такие моменты кажутся преувеличенными. Если бы я был рефери, я бы не назначал пенальти. В таком соревновании такой рефери дает четыре желтые за всего семь фолов только в первом тайме".

Проиграв "синим" оба матча, Милан оказался в сложном положении. Команда Стефано Пиоли занимает третье место группы со всего четырьмя очками.