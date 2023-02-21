Хавбек Ливерпуля установил рекорд клуба в матче с Реалом

Стефан Байчетич стал самым молодым игроком "красных", вышедшим на матч ЛЧ в старте.

Полузащитник Ливерпуля Стефан Байчетич установил историческое для клуба достижение.

Испанец с сербскими корнями попал в старт на поединок против Реала. Благодаря этому хавбек стал самым юным игроком "красных", который с первых минут сыграл в матче ЛЧ.

Байчетичу на момент игры против мадридцев исполнилось 18 лет и 122 дня. Ранее рекорд принадлежал другому таланту мерсисайдцев, а именно Харви Эллиоту, которому было 18 лет и 318 дней

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Ливерпуль - Реал.