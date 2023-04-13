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Реал - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 12.04.2023

"Пенсионеры" самоустранились по ходу второго тайма, что сильно повысило шансы "бланкос" на выход в полуфинал.
Сегодня, 00:05
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В среду, 12 апреля, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоялся первый матч противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный Реал принимал в гостях лондонский Челси.

Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в запасе своих команд, где они и провели всю встречу. Но и без них было, кому создавать шоу.

Уже на первых минутах гости могли выйти вперед, но с мощным ударом Жоау Феликса справился Тибо Куртуа. Вскоре "сливочные" завладели инициативой, которую преобразовали в забитый гол.

На 21-й минуте Дани Карввахаль выполнил заброс в штрафную соперника, где Винисиус Жуниор в борьбе с Уэсли Фофана протолкнул мяч вперед. Кепа Аррисабалага отразил удар, но тут же первым на добивании оказался Карим Бензема.

Источник: Getty Images

Практически в следующей же атаке Рахим Стерлинг попытался восстановить паритет, но вновь отлично сыграл Куртуа.

И если до перерыва команда Фрэнка Лэмпарда еще демонстрировала хоть какие-то признаки жизни, то вот на старте второй половины она буквально капитулировала: Бен Чилуэлл сорвал выход один на один, за что увидел перед собой красную карточку.

Источник: Getty Images

В оставшиеся полчаса у Реала была только одна задача - не придумать себе проблем. И он с ней справился. К тому же испанцы увеличили преимущество за счет классно разыгранного стандарта: Винисиус отпасовал мяч на линию штрафной, а Марко Асенсио в касание нанес удар, с которым не справился Кепа.

Источник: Getty Images

Таким образом Реал организовал для себя комфортное преимущество перед ответной встречей в Лондоне, которая пройдет 18 апреля. А Челси в свою очередь должен будет выдать свою лучшую игру за весь сезон, чтобы отыграться и претендовать на выход в полуфинал.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Реал - Челси 1/4 финала Лиги чемпионов

Реал - Челси 2:0
Голы: Бензема, 21, Асенсио, 74.

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 3
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 0.89

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Себальос, 81) - Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус.

Челси: Аррисабалага - Кулибали (Кукурелья, 55), Силва (Маунт, 75), Фофана - Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл - Стерлинг (Хаверц, 65), Феликс (Чалоба, 65).

Предупреждения: Камавинга, Милитао, Кравахаль - Фофана.

Удаление: Чилуэлл (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид

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