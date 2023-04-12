Один из претендентов на покупку Манчестер Юнайтед заявил о выходе из переговоров

Финский бизнесмен Томас Циллиакус покинул гонку за право приобрести Манчестер Юнайтед.

В своих социальных сетях он заявил, что семейство Глейзеров, нынешние владельцы манкунианцев, проявляют неуважение к клубу, а все торги превратились в фарс.

"Я отказался от участия в третьем раунде торгов за Манчестер Юнайтед. Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу. Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победительницу к следующему сезону", - написал Циллиакус.

I have declined participation in a third bidding round for United. The bidding is turning into a farce, with Glazers giving no respect to the club. The delays will make it very difficult for any new owner to build a winning team for next season. — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) April 12, 2023

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Циллиакус ссылается на то, что Глейзеры назначили новый дедлайн (конец апреля) для подачи заявки на приобретение клуба - это будет уже третий раунд переговоров.

К тому же они все еще планируют получить шесть миллиардов фунтов, в то время, как главные претенденты на покупку дают не больше пяти миллиардов.

Напомним, что Томас Циллиакус планировал приобрести 50% прав на Манчестер Юнайтед. Он также рассчитывал, что фанаты приобретут вторую половину, став полноправной частью правления, а влиять на жизнь клуба они бы смогли путем голосования через специальное приложение.