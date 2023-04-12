Рэшфорд пропустит несколько матчей Манчестер Юнайтед
Англичанин испытывает проблемы со здоровьем.
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи команды.
Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний игрок получил травму в матче против Эвертона (2:0).
По результатам обследований стало известно, что Рэшфорд не сможет принять участие в ближайших матчах.
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Отметим, что уже завтра, 13 апреля, Манчестер Юнайтед сыграет с Севильей в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
В текущем сезоне англичанин провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 15 голов и выполнил четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в ближайшее время продлит контракт с Рэшфордом.
Источник: Манчестер Юнайтед