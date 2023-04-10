Магуайр высказался о своем положении в Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о свое роли в команде.

"Моя работа – это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

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В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру, я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа и Виктор. Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится", – сказал Магуайр в интервью The Athletic.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 12 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист, в основном, выходил на поле со скамейки запасных.