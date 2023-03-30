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Вовремя спохватились: В Манчестер Юнайтед недовольны игрой Магуайра в обороне

Англичанин разочаровывает тренерский штаб.
Сегодня, 22:54
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

В Манчестер Юнайтед недовольны игрой в обороне центрбека Харри Магуайра. Об этом сообщает издание ESPN.

Тренерский штаб крайне обеспокоен тем, как англичанин выступает в защитной линии. Медлительность и неудачные попытки отбора мяча вызывают опасения при игре в обороне у Тен Хага и его помощников.

Именно по этой причине футболист получает столь мало игрового времени, а основной парой в защите являются Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес.

Отметим, в текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 11 матчей в АПЛ, из которых в большинстве случаев игрок выходит на поле с замены под занавес игры.

Ранее сообщалось, что Магуайр назвал свою роль в Манчестер Юнайтед.

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