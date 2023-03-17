Магуайр назвал свою роль в Манчестер Юнайтед

Центральный защитник Харри Магуайр высказался о своей роли в Манчестер Юнайтед.

"Я усердно работаю на тренировках и вкладываю в это все силы. Конечно, я хочу играть больше и выходить в старте чаще, но я играю свою роль на поле и за его пределами, и приятно быть в команде и вести ее за собой.

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В этом клубе у меня важная роль на поле и за его пределами, и каждый день я стараюсь, чтобы этот клуб добился успеха, независимо от того, играю я или нет", – сказал Магуайр в эфире BT Sport.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 11 матчей в рамках АПЛ.