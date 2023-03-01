iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом

Англичанин смирился со своим положением в клубе.
Сегодня, 09:55
Магуайр и тен Хаг / Getty Images
Магуайр и тен Хаг / Getty Images

Капитан и защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр рассказал об отношениях с главным тренером клуба Эриком тен Хага.

"Тен Хага не раз спрашивали в интервью о моей роли, и он честно говорит мне, что верит в меня, но таков футбол. Это Манчестер Юнайтед. Мы хотим завоевывать трофеи, важные трофеи, и для этого нужна конкуренция в команде.

Читайте также: Манчестер Юнайтед считает "смехотворными" слухи о продаже Магуайра

Тренер каждый день со мной разговаривает, он действительно уважает меня и верит, что я топовый центральный защитник, обладающий всеми необходимыми для игры за команду характеристиками. Но также он понимает, да и я понимаю, что те, кто выходит сейчас на поле, играют очень хорошо", – заявил Магуайр в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина 10 неполных матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг харри магуайр

Статьи по теме

Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги
Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера
Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед
Холодильник нанес игроку Барселоны травму после первого матча с Манчестер Юнайтед Холодильник нанес игроку Барселоны травму после первого матча с Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА12:35
Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов
Европа12:21
Представителей российской сборной допустили к голосованию FIFA The Best
Европа12:18
Бензема в соцсетях намекнул на несправедливость вручения Месси награды лучшему игроку года
Европа11:50
Моуринью раскритиковал судейство в матче с Кремонезе за неподобающее общение с ним
Европа11:35
Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги
Европа11:20
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо будущего Клоппа в клубе
Киберспорт10:54
ESL Pro League Season 17: BIG противостоят compLexity, Heroic встретятся с Movistar
Киберспорт10:48
ESL Pro League Season 17: онлайн-трансляция матчей турнира
Киберспорт10:36
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Теннис10:29
Костюк вышла во второй круг турнира в Остине, Ястремская проиграла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK