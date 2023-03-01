Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом

Капитан и защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр рассказал об отношениях с главным тренером клуба Эриком тен Хага.

"Тен Хага не раз спрашивали в интервью о моей роли, и он честно говорит мне, что верит в меня, но таков футбол. Это Манчестер Юнайтед. Мы хотим завоевывать трофеи, важные трофеи, и для этого нужна конкуренция в команде.

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Тренер каждый день со мной разговаривает, он действительно уважает меня и верит, что я топовый центральный защитник, обладающий всеми необходимыми для игры за команду характеристиками. Но также он понимает, да и я понимаю, что те, кто выходит сейчас на поле, играют очень хорошо", – заявил Магуайр в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина 10 неполных матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.