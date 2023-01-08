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Манчестер Юнайтед считает "смехотворными" слухи о продаже Магуайра

Одна фотография в ресторане Бирмингема сразу же породила множество слухов.
Сегодня, 22:57
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Центрбек Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр был замечен в ресторане в Бирмингеме, который находится недалеко от тренировочной базы Астон Виллы.

После этого в Сети сразу же появилось множество слухов о потенциальном трансфере игрока. Однако затем журналист, первый опубликовавший подобную новость, удалил свой пост.

Согласно с Manchester Evening News, источники, близкие к Магуайру и манкунианцам, говорят, что игрок и клуб сочли данные слухи "смехотворными".

Сообщается, что Магуайр отправился в The Belfry, чтобы поиграть в гольф.

Несмотря на то, защитник потерял место в основе "красных дьяволов", Эрик тен Хаг планирует сохранить 29-летнего англичанина в составе как минимум до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Харри Магуайр появился на поле 14 раз, лишь четыре матча начав с первых минут (два из них были в первых двух турах против Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4)).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

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