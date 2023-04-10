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Манчестер Юнайтед в ближайшее время продлит контракт с Рэшфордом

Манкунианцы хотят сохранить в своих рядах ключевого игрока.
Сегодня, 19:50
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен в ближайшее время продлить контракт с нападающими Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский футболист доволен тем, как идут дела у клуба, поэтому он готов пойти на новое соглашение. 25-летний форвард хочет выигрывать трофеи именно в стане манкунианцев.

В ближайшее время с Рэшфордом проведут переговоры о новом контракте. Игроку нравится работать под руководством главного тренера Эрика тен Хага.

В текущем сезоне на счету футболиста 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет переподписать контракт с лидером команды до завершения сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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