Манчестер Юнайтед в ближайшее время продлит контракт с Рэшфордом

Манкунианцы хотят сохранить в своих рядах ключевого игрока.

Манчестер Юнайтед намерен в ближайшее время продлить контракт с нападающими Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский футболист доволен тем, как идут дела у клуба, поэтому он готов пойти на новое соглашение. 25-летний форвард хочет выигрывать трофеи именно в стане манкунианцев.

В ближайшее время с Рэшфордом проведут переговоры о новом контракте. Игроку нравится работать под руководством главного тренера Эрика тен Хага.

В текущем сезоне на счету футболиста 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет переподписать контракт с лидером команды до завершения сезона.