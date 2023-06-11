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Гвардиола: Реал, берегись - мы в тринадцати победах в Лиге чемпионов от тебя

После завоевания требла испанец может себе позволить немного поиронизировать.
Сегодня, 01:54
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Прямо сейчас главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола - один из самых счастливых людей в мире.

Его команда победила в финале Лиги чемпионов миланский Интер (1:0), что позволило ей завоевать требл и первый в истории клуба кубок данного евротурнира.

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Во время пресс-конференции испанский тренер в шутку пригрозил мадридскому Реалу, рекордсмену по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов, на счету которого четырнадцать трофеев.

"Будь осторожен, Реал Мадрид, мы в тринадцати победах в Лиге чемпионов от тебя, но мы идем за тобой. Мы в пути! Если ты ненадолго заснешь, мы догоним тебя", - цитирует Пепа Фабрицио Романо.

Напомним, что благодаря этой победе Пеп Гвардиола стал первым тренером в истории футбола, который завоевал два требла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола

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