Гвардиола: Реал, берегись - мы в тринадцати победах в Лиге чемпионов от тебя

После завоевания требла испанец может себе позволить немного поиронизировать.

Прямо сейчас главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола - один из самых счастливых людей в мире.

Его команда победила в финале Лиги чемпионов миланский Интер (1:0), что позволило ей завоевать требл и первый в истории клуба кубок данного евротурнира.

Читай также: Бернарду Силва заявил о желании перейти в ПСЖ сразу после победы в Лиге чемпионов

Во время пресс-конференции испанский тренер в шутку пригрозил мадридскому Реалу, рекордсмену по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов, на счету которого четырнадцать трофеев.

"Будь осторожен, Реал Мадрид, мы в тринадцати победах в Лиге чемпионов от тебя, но мы идем за тобой. Мы в пути! Если ты ненадолго заснешь, мы догоним тебя", - цитирует Пепа Фабрицио Романо.

Напомним, что благодаря этой победе Пеп Гвардиола стал первым тренером в истории футбола, который завоевал два требла.