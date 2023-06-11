Бернарду Силва заявил о желании перейти в ПСЖ сразу после победы в Лиге чемпионов
Едва доиграв финал Лиги чемпионов, Бернарду Силва изъявил желание присоединиться к ПСЖ, сообщает Goal.
После того, как Манчестер Сити обыграл Интер (1:0) и завоевал требл, португалец выразил желание перейти в стан чемпиона Франции.
Согласно информации от TF1, бывший игрок Монако сказал, что его "очень соблазнил" переезд в Париж.
Столичный клуб уже некоторое время хочет его приобрести, а футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш даже сделал его приоритетом на летнее трансферное окно.
Читай также: Гвардиола - первый тренер в истории, оформивший несколько треблов
После шести лет в Манчестере Силва не видит себя в команде Гвардиолы. Он хочет принять новый вызов, и возвращение в Лигу 1, чемпионат, который он хорошо знает, игрок считает отличным вариантом.