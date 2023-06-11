Бернарду Силва заявил о желании перейти в ПСЖ сразу после победы в Лиге чемпионов

Португалец, не теряя времени, объявил о своих планах на будущее.

Едва доиграв финал Лиги чемпионов, Бернарду Силва изъявил желание присоединиться к ПСЖ, сообщает Goal.

После того, как Манчестер Сити обыграл Интер (1:0) и завоевал требл, португалец выразил желание перейти в стан чемпиона Франции.

Согласно информации от TF1, бывший игрок Монако сказал, что его "очень соблазнил" переезд в Париж.

Столичный клуб уже некоторое время хочет его приобрести, а футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш даже сделал его приоритетом на летнее трансферное окно.

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После шести лет в Манчестере Силва не видит себя в команде Гвардиолы. Он хочет принять новый вызов, и возвращение в Лигу 1, чемпионат, который он хорошо знает, игрок считает отличным вариантом.