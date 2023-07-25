Днепр-1 - шестой украинский клуб в Лиге чемпионов: как дебютировали предшественники?

Сезон УПЛ 2022/23 Днепр-1 закончил на втором месте и получил право впервые в своей истории играть в Лиге Чемпионов. Таким образом днепровский клуб стал шестой украинской командой, которая принимала участие в главном еврокубковом турнире.

По такому случаю ISPORT.UA решил вспомнить, как украинские клубы дебютировали в Лиге чемпионов ранее.

Таврия Симферополь 1992/93

Симферопольский клуб стал первым чемпионом Украины, а также первым украинским представителем в Лиге чемпионов.

В квалификационном раунде Таврия одолела ирландский Шербурн, 2:1 по сумме двух матчей. Однако уже в следующем раунде симферопольцы разгромно уступили швейцарскому Сьону. 1:4 проиграли в гостях, а дома не смогли навязать борьбу, проиграв 1:3.

Динамо Киев 1993/94

Уже в следующем сезоне в Лиге чемпионов представляло Украину киевское Динамо, которое начинало турнир сразу с первого раунда.

В соперники киевлянам досталась Барселона Кройффа. В столице Украины Динамо обыграло каталонцев 3:1 благодаря дублю Леоненко, однако в ответном матче на Камп Ноу подопечные Кройффа выиграли 4:1 и прошли дальше.

Шахтер 2000/01

В 2000 году в Лиге чемпионов дебютировал донецкий Шахтер. "Горняки" уверенно прошли квалификационные этапы, разгромив эстонскую Левадию 9:2 и чешскую Славию 2:1.

По результатам жеребьевки Шахтер попал в группу B, где его соперниками были лондонский Арсенал, Лацио и Спарта. Свой путь в группе "горняки" начали с трех поражений, однако во втором круге сумели обыграть Спарту и Арсенал, закончить на третьем месте и отправится в Кубок УЕФА.

Увы, и там Шахтер не задержался, проиграв в первой же игре Сельты с минимальным счетом 0:1.

Металлист Харьков 2013/14

Харьковский Металлист сумел прервать более чем 10-летнюю гегемонию Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов. Харьковчане стали вице-чемпионами Украины и отправились в Лигу чемпионов.

В третьем квалификационном раунде Металлист уверенно обыграл ПАОК 3:1, однако в плей-офф команда не попала. УЕФА дисквалифицировал харьковчан за договорный матч с Карпатами в 2008 году. ПАОК, который прошел дальше, в следующем раунде проиграл Шальке и тоже покинул Лигу чемпионов.

Днепр 2014/15

Годом позднее в Лиге чемпионов дебютировал еще один украинский клуб - днепропетровский Днепр.

Днепряне также начали с третьего квалификационного раунда, где им достался датский Копенгаген. В Киеве команды разошлись безголевой ничьей, а вот в Дании хозяева оказались сильнее, и выиграли 2:0.

Днепр-1 2023/24

Еще одна днепровская команда дебютирует в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Днепр-1 начнет свой еврокубковый путь 25 июля, когда встретится с Панатинаикосом в рамках второго квалификационного раунда.

C расписанием и результатами Лиги чемпионов 2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.