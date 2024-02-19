ПСВ - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 20.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 20 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют ПСВ (Нидерланды) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Нидерландский коллектив, который показывает отличную игру в текущем сезоне, может выбить немецкий гранд, который испывает трудности.

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Матч между ПСВ и Боруссией Дортмунд пройдет на стадионе Филипс в Эйндховене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча ПСВ - Боруссия Д

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф нидерландский коллектив вышел из группы со второго места, где были Арсенал, Ланс и Зальцбург. Немецкий гранд стал первым в квартете, обойдя ПСЖ, Милан и Ньюкасл.

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