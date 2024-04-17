Мбаппе оценил выход ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями от победы над Барселоной (4:1) и выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

По словам лидера парижского гранда, он намерен выиграть главный еврокубковый трофей с командой.

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"Я горжусь тем, что нахожусь в ПСЖ с самого первого дня. Гордость моя не потому, что бывают хорошие и плохие времена. Гордость играть за этот клуб, представлять клуб из столицы моей страны – это нечто особенное для меня, выросшего здесь. Пережить такой вечер в качестве парижанина – это здорово. Мы сделали еще один шаг вперед, но нам нужно успокоиться.

У меня есть мечта – выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Сегодня мы обыграли отличную команду и постараемся попасть на Уэмбли (место проведения финала. – прим.). Мы провели отличный матч как команда, как коллектив. Мы работали шесть дней после первого матча с мыслью, что мы сделаем это, что мы выиграем здесь. Это великий день для всех в клубе", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с Боруссией Дортмунд.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.

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