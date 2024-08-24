Названа сумма, которую Шахтер заплатит за аренду стадиона Шальке

"Горняки" будут играть матчи Лиги чемпионов в Германии.

Донецкий Шахтер выступит в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Номинально домашние игры украинский клуб будет проводить на стадионе Шальке из Гельзенкирхена.

Как сообщает издание RUHR24, немецкий клуб получит около двух миллионов евро от аренды "горняками".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на основном этапе соревнований каждая команда проведет 4 гостевых и 4 выездных матча.

Сумма дохода от Шальке может увеличиться, если Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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