Названа сумма, которую Шахтер заплатит за аренду стадиона Шальке
"Горняки" будут играть матчи Лиги чемпионов в Германии.
Донецкий Шахтер выступит в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Номинально домашние игры украинский клуб будет проводить на стадионе Шальке из Гельзенкирхена.
Как сообщает издание RUHR24, немецкий клуб получит около двух миллионов евро от аренды "горняками".
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на основном этапе соревнований каждая команда проведет 4 гостевых и 4 выездных матча.
Сумма дохода от Шальке может увеличиться, если Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
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