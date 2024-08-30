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Футбол

Шахтер на уровне с Реалом: опубликована интересная статистика Лиги чемпионов

Opta Analyst посчитал сложность основного этапа для всех команд.
Вчера, 22:17
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Opta Analyst опубликовал очередной интересный рейтинг на основе нового этапа Лиги чемпионов.

Рейтинг определил сложность нового основного этапа главного еврокубкового турнира. Для этого были использованы метрики Opta Power Rankings.

Таким образом получилось, что наиболее простым этап по жеребьевке оказался для шотландского Селтика и мюнхенской Баварии. Средний рейтинг их соперников составляет 87.7 и 88.0 соответственнно.

А вот наиболее сложные соперники достались с небольшим отрывом ПСЖ, а также Спарте и Ливерпулю.

Из интересного стоит отметить, что сложность основного этапа для Шахтера и Реала оказалась одинаковой - по 90.2.

Сложнее придется Бенфики Анатолия Трубина (90.4) и еще сложнее Арсеналу Александра Зинченко (90.7). А вот Жироне Виктора Цыганкова наоборот предсказывают более легкие матчи, всего - 89.9.

Также напомним, что сейчас в самом разгаре дедлайн летнего трансферного окна, за котором вы можете следить на нашем сайте.

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