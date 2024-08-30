Шахтер на уровне с Реалом: опубликована интересная статистика Лиги чемпионов

Opta Analyst посчитал сложность основного этапа для всех команд.

Opta Analyst опубликовал очередной интересный рейтинг на основе нового этапа Лиги чемпионов.

Рейтинг определил сложность нового основного этапа главного еврокубкового турнира. Для этого были использованы метрики Opta Power Rankings.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓: Fixture Difficulty 🗓



Following the Champions League draw, we’ve used the Opta Power Rankings to work out the difficulty of each team’s fixtures in the 2024-25 group stage.



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✍️ @alitweedale pic.twitter.com/oGAswEiStF — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 30, 2024

Таким образом получилось, что наиболее простым этап по жеребьевке оказался для шотландского Селтика и мюнхенской Баварии. Средний рейтинг их соперников составляет 87.7 и 88.0 соответственнно.

А вот наиболее сложные соперники достались с небольшим отрывом ПСЖ, а также Спарте и Ливерпулю.

Из интересного стоит отметить, что сложность основного этапа для Шахтера и Реала оказалась одинаковой - по 90.2.

Сложнее придется Бенфики Анатолия Трубина (90.4) и еще сложнее Арсеналу Александра Зинченко (90.7). А вот Жироне Виктора Цыганкова наоборот предсказывают более легкие матчи, всего - 89.9.

Также напомним, что сейчас в самом разгаре дедлайн летнего трансферного окна, за котором вы можете следить на нашем сайте.

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