Сумасшедший гол Дебаста, суперсейв Раи, курьез Дембеле и нокдаун Сикана: главные итоги первого тура Лиги чемпионов
Завершился первый тур обновленной Лиги чемпионов, в которой принимают участие 36 команд.
Мы смогли увидеть только начало новой главы еврокубкового турнира, но уже получили массу эмоций.
ISPORT выделяет основные моменты первого тура Лиги чемпионов.
Гол тура: Дебаст (Спортинг)
Первый игровой день и сразу "конфетка". Зено Дебаст забил гол, который уже претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Бельгиец расчехлил свою пушку и невероятным ударом отправил мяч в девятку в матче против Лилля (2:0).
@megogo_sport ШАЛЕНИЙ ГОЛ ДЕБАСТА 😱 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол ♬ suono originale - _FortuX.
Сейв тура: Давид Рая (Арсенал)
Отбить пенальти - это уже победа, но сделать сейв при добивании - это уже легендарно. Двойной сейв Давида в матче против Аталанты (0:0) навсегда вошел в историю футбола.
Момент с пенальти на 2:20:
Пас тура: Виктор Бонифейс (Байер)
Во время второго гола в ворота Фейеноорда нападающий Байера сотворил нечто невероятное, отдав скрытую передачу на Фримпонга, который уже дальше сделал ассист на Гримальдо. Настоящая красота.
Сенсация тура: Монако
Французский клуб шокировал футбольных болельщиков, ведь им удалось переиграть Барселону (2:1), для которой это поражение стало первым в текущем сезоне.
Удаление тура: Эрик Гарсия (Барселона)
Победы "монегасков" могло и не быть, если бы центральный защитник испанцев Эрик Гарсия не получил удаление на первых же минутах еврокубкового матча.
Игрок тура: Гарри Кейн (Бавария)
Первый тур и сразу покер - Харри Кейн стал главным бомбардиром соревнования. Английский нападающий четыре раза поразил ворота хорватского клуба, правда три раза с пенальти.
@megogo_sport БАВАРІЯ ВСТАНОВЛЮЄ НОВИЙ РЕКОРД ЛЧ 🔥 Вони стали першою командою в історії турніру, що забила девʼять мʼячів в одному матчі 🤯 А Гаррі Кейн оформлює покер та стає найкращим англійським бомбардиром в історії Ліги чемпіонів 🤖 Здається, два мʼячі від "Динамо Загреб" серйозно розлютили німців 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Разгром тура: Бавария
Кейн покуражился, как и вся Бавария. Мюнхенский гранд устроил голевое шоу в матче против Динамо Загреб - 9:2. Кто-то подумает, что это опечатка, но это реальность.
Джокер тура: Байно-Гиттенс (Боруссия Дортмунд)
20-летнему английскому футболисту хватило меньше тайма, чтобы принести команде победу над Брюгге (3:0). Нападающий провел на поле против бельгийцев 23 минуты, за которые оформил дубль. Без него Дортмунд не мог взломать оборону соперника.
Голкипер тура: Дмитрий Ризнык (Шахтер)
Украинский клуб провел свой первый матч в Лиге чемпионов. В соперниках была Болонья, которая не является грандом итальянского футбола, но показывает серьезную командную игру. Болонья за матч нанесла 17 ударов, из которых пять были в створ. Ризнык стал стеной для своей команды, ведь не позволил сопернику забить ему - 0:0.
Ляп тура: Пауло Гассанига (Жирона)
Претендентом на вратаря тура и даже игрока тура был голкипер Жироны Пауло Гассанига. Футболист совершил также пять сейвов, но на последних минутах оформил автогол. Вратарь пропустил курьезный гол, который перечеркнул всю его игру и весь матч - 0:1.
@megogo_sport ПСЖ таки вириває перемогу у "Жирони" на останніх хвилинах матчу ✍️ #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Нокдаун тура: Скорупски - Сикан
Шахтер потерял нескольких игроков в матче против Болоньи, но самый болезненный удар получил Даниил Сикан. Нападающий попал под кулак вратаря соперника Скорпуски.
@megogo_sport Лукаш Скорупські необережно грає на виході і випадково влучає у Данила Сікана кулаком 😨 Вимушена заміна для "гірників", на 35 хвилині на поле виходить Неветон ✍️ Швидкого одужання нападнику "Шахтаря" 🙏 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Шахтар #Сікан ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Последствия травмы показал украинец.
Дембеле тура: Усман Дембеле (ПСЖ)
Футбольные фанаты соскучились за Дембеле, ведь такой "перформанс" мог совершить только он...
@megogo_sport Ідеальний момент для ПСЖ, щоб відкривати рахунок! Але Дембеле не віддає передачу на партнера, а вирішує догравати момент самотужки 👀 В результаті до удару так і не дійшло 🤷🏻♂️ #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #псж #дембеле ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Фанат тура: Майкл Джордан
Легенда НБА Майкл Джордан воспользовался возможностью и посетил поединок Монако - Барселона. Вероятно, икона баскетбола был доволен увиденым, ведь матч получился огненным.
Уточки тура: Хефрен Тюрам (Ювентус)
Футбольные итоги не были бы итогам без комичности. Фанатом уточек стал Хефрен Тюрам, который провел матч против ПСВ (3:1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!