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Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 06.11.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 11:21
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 6 ноября, Шахтер сыграет против Янг Бойза в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Команда Марино Пушича в текущем турнире провела три игры, за которые набрала один балл - ничья с Болоньей (0:1) и поражения от Аталанты (0:3) и Арсенала (0:1).

Янг Бойз проваливает старт Лиги чемпионов: три поединка - три поражения (Астон Вилла, Барселона и Интер).

Читай также: Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу

Матч Шахтер - Янг Бойз состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Янг Бойз

Трансляция матча Шахтер - Янг Бойз будет доступна в этой новости 6 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Шахтер и Янг Бойз в своей истории провели между собой пять матчей. На счету украинской команды - три победы, а у швейцарцев - две.

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Шахтер - Янг Бойз.

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