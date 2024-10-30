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Шахтер - Заря 1:0: обзор матча и результат игры 30.10.2024

Гол Лассины Траоре вывел "горняков" в четвертьфинал турнира.
Вчера, 19:58
Шахтер обыграл Зарю / ФК Шахтер Донецк
Шахтер обыграл Зарю / ФК Шахтер Донецк

В среду, 30 октября, Шахтер во Львове принимал Зарю в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Подопечные Марино Пушича сумели одолеть соперника и выйти в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Решающим в противостоянии стал гол Лассины Траоре в середине первого тайма. На 21-й минуте нападающий Шахтера замкнул в штрафной передачу справа от Педриньо.

Источник: ФК Шахтер Донецк

В начале второго тайма "горняки" могли удвоить свое преимущество и отправили мяч в ворота соперника, но гол Кевина отменили из-за спорного офсайда. Заря же доигрывала поединок вдесятером после того, как Габриэль Эскинья на 79-й минуте получил прямую красную карточку за прыжок в ноги Артему Бондаренко.

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Статистика матча Шахтер - Заря 1/8 финала Кубка Украины

Шахтер - Заря 1:0

Гол: Траоре, 21

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Франьич, Азарови - Степаненко (Судаков, 66) - Педриньо да Силва (Зубков, 71), Бондаренко (Назарина, 89), Марлон, Кевин (Невертон, 89) - Траоре (Сикан, 66).

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Тронтель, 84), Эскинья, Джордан, Вантух - Башич - Кирюханцев (Горбач, 63), Мичин (Дришлюк, 71), Яцык, Слесар (Волошин, 84) - Супряга (Будкивский, 63).

Предупреждения: Франьич - Слесар.

Удаление: Эскинья, 79.

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