Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между чемпионами Англии и Испании.

Во вторник, 11 февраля, "горожане" примут мадридцев в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Манчестер Сити и Реал не могут похвастаться стабильными результатами в основном раунде соревнований. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали три победы и трижды проиграли, а еще два поединка свели вничью.

В то же время команда Карло Анчелотти одержала 5 побед при трех поражениях. Правда, в трех финальных турах "сливочные" забили 11 мячей и одолели Аталанту из Бергамо, австрийский Зальцбург и французский Брест.

Матч Манчестер Сити - Реал состоится в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал

В грядущем поединке букмекеры не смогли определить однозначного фаворита. Тем не менее, шансы "горожан" на домашнюю победу несколько выше. Тем временем ничья стала наименее вероятным итогом.

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Манчестер Сити и Реала забьют, составил 1.46, а на противоположный итог – 2.73.

Статистика противостояния Манчестер Сити и Реала

Турнирные пути команд пересеклись в четвертом розыгрыше Лиги чемпионов подряд. Впрочем, первое их свидание пришлось на групповой этап турнира в сезоне 2012/13. Тогда Реал одержал непростую домашнюю победу (3:2), а на выезде разошелся с "горожанами" миром (1:1).

Далее "сливочные" трижды выбивали Манчестер Сити в плей-офф. В частности, в кампаниях 2015/16 и 2021/22 мадридцы побеждали в полуфиналах. Английский гранд взял реванш в полуфинале сезона 2022/23 и затем выиграл Кубок чемпионов.

В общем, в противостоянии команд сейчас воцарилось равенство. Манчестер Сити и Реал одержали по четыре победы, а еще четыре поединка завершились вничью. Разница мячей - 24:22 в пользу "горожан".

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