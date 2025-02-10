Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025
Во вторник, 11 февраля, "горожане" примут мадридцев в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.
Манчестер Сити и Реал не могут похвастаться стабильными результатами в основном раунде соревнований. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали три победы и трижды проиграли, а еще два поединка свели вничью.
В то же время команда Карло Анчелотти одержала 5 побед при трех поражениях. Правда, в трех финальных турах "сливочные" забили 11 мячей и одолели Аталанту из Бергамо, австрийский Зальцбург и французский Брест.
Матч Манчестер Сити - Реал состоится в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал
В грядущем поединке букмекеры не смогли определить однозначного фаворита. Тем не менее, шансы "горожан" на домашнюю победу несколько выше. Тем временем ничья стала наименее вероятным итогом.Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Реал Победа Манчестер Сити - 2.34
Ничья - 3.80
Победа Реала - 2.89
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Манчестер Сити и Реала забьют, составил 1.46, а на противоположный итог – 2.73.
Статистика противостояния Манчестер Сити и Реала
Турнирные пути команд пересеклись в четвертом розыгрыше Лиги чемпионов подряд. Впрочем, первое их свидание пришлось на групповой этап турнира в сезоне 2012/13. Тогда Реал одержал непростую домашнюю победу (3:2), а на выезде разошелся с "горожанами" миром (1:1).
Далее "сливочные" трижды выбивали Манчестер Сити в плей-офф. В частности, в кампаниях 2015/16 и 2021/22 мадридцы побеждали в полуфиналах. Английский гранд взял реванш в полуфинале сезона 2022/23 и затем выиграл Кубок чемпионов.
В общем, в противостоянии команд сейчас воцарилось равенство. Манчестер Сити и Реал одержали по четыре победы, а еще четыре поединка завершились вничью. Разница мячей - 24:22 в пользу "горожан".
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