Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 12.09.2023

Команды проведут отборочный поединок Евро-2024. Узнай, где смотреть эту встречу в прямом эфире на ISPORT.ua.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины на выезде сыграет с Италией в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

Команды определят сильнейшего, а также того, кто станет главным претендентом на вторую строчку в группе.

Матч состоится на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Италия - Украина

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором игр сборной. Матч начнется 12 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Также в Украине можно будет посмотреть поединок на региональных телеканалах Суспільного.

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Где состоится матч Италия - Украина

Матч национальных команд пройдет в Милане на легендарной арене Сан-Сиро, которая имеет название Джузеппе Меацца.

Арена была построена в 1926 году. К сегодняшнему дню стадион был дважды реконструирован. Вместимость составляет 76 зрителей.

Отметим, что на ISPORT можно будет следить за событиями данной встречи благодаря онлайн-трансляция встречи.

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