Босния - Украина: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024
Финалист пути определится через несколько часов.
В четверг, 21 марта, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет национальную команду Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора чемпионата Европы.
Главный тренер украинсккой сборной Сергей Ребров огласил стартовый состав на встречу.
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Состав Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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