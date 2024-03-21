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Босния - Украина: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024

Финалист пути определится через несколько часов.
Сегодня, 20:36
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

В четверг, 21 марта, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет национальную команду Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора чемпионата Европы.

Главный тренер украинсккой сборной Сергей Ребров огласил стартовый состав на встречу.

Читай также: Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024

Состав Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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