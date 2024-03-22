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"Это было в ва-банк": Ребров - о победе над Боснией

Наставник отметил дебют полузащитника Динамо.
Сегодня, 00:26
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (2:1) в квалификации на Евро-2024.

По словам наставника, в конце команда бросила все силы, чтобы спастись.

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"Мы играли против крепкого соперника. Мы шли в атаку, но финального шага не было - трудно взламывать такую оборону. Наверное игра в два нападающих - это был ва-банк, потому что мы проигрывали и надо было отыгрываться. Все кто вышел на замену, они очень помогли, добавили темпа игре.

Я не знаю, какие были задачи у Бражко в команде Ротаня. Здесь он все выполнил, я доволен его дебютом, считаю у него очень большое будущее в сборной и клубе", - сказал Ребров в интервью для Суспильного.

В решающей игре Украина сыграет против Исландии 26 марта.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
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