Предшественники Ямала: где молодые звезды чемпионатов Европы?

Ламин Ямал – феномен современного футбола. Футболист уже больше года на слуху, а ему до сих пор не исполнилось даже 17 лет.

Ранее ни один 16-летний парень не играл на чемпионатах Европы, а испанец не просто играет, а забивает и является главным претендентом на звание "игрок турнира".

Тем не менее, в истории чемпионатов Европы было много совсем юных футболистов, путь которых в футболе практически начинался с Евро. Давайте же вспомним, как сложились судьбы самых молодых игроков, игравших на турнире в 2000-х годах.

Илья Забарный (Украина)

Возраст дебюта на Евро-2020: 18 лет, 9 месяцев и 12 дней

Статистика на первом Евро: 5 матчей, 480 минут

Где сейчас: Борнмут

Два чемпионата Европы подряд Илья провел в качестве самого молодого игрока сборной Украины (на пару с Судаковым). И на обоих чемпионатах он был безальтернативно основным центральным защитником (спойлер – единственным центрбэком в этой подборке).

Оценивать карьеру Забарного еще конечно рано, но то, что она будет очень качественной – уже понятно точно.

Уэйн Руни (Англия)

Возраст дебюта на Евро-2004: 18 лет, 7 месяцев и 20 дней

Статистика на первом Евро: 4 матча, 4 гола и 1 ассист

Где сейчас: тренирует Плимут

Здесь говорить много не будем, Уэйн – легенда не только английского, но и мирового футбола. Он очень рано появился на самом высоком уровне и, к сожалению, довольно рано покинул его.

Тем не менее, Руни успел стать лучшим бомбардиром в истории Манчестера Юнайтеда и сборной Англии.

Маркус Рашфорд (Англия)

Возраст дебюта на Евро-2016: 18 лет, 7 месяцев и 16 дней

Статистика на первом Евро: 2 матча, 21 минута

Где сейчас: Манчестер Юнайтед

Маркус должен был заменить Уэйна Руни не только в МЮ, но и в сборной. В начале его взрослой карьеры казалось, что он умело это делает, но сейчас…

Нападающему всего 26 лет, а кажется, что за два последних года он стабильно и быстро регрессирует и даже не был вызван на нынешний чемпионат. Кто знает, сможет ли он вернуться на самый высокий уровень.

Педри (Испания)

Возраст дебюта на Евро-2020: 18 лет, 6 месяцев и 20 дней

Статистика на первом Евро: 6 матчей, 630 мин.

Где сейчас: Барселона

Юный полузащитник провел сумасшедший сезон-2020/21, когда в 18 лет отыграл за Барселону, съездил на Евро, а затем еще и на Олимпиаду. И на Евро тогда Педри уехал не в качестве статиста – только голкипер Унаи Симон и Аймерик Ляпорт отыграли больше (Педри заменили на ПОСЛЕДНЕЙ минуте экстра-тайма в четвертьфинале).

После этого турнира у Педри начались проблемы с травмами, но на нынешний Евро он снова поехал, но в четвертьфинале получил тяжелую травму.

Йоганн Фонлантен (Швейцария)

Возраст дебюта на Евро-2004: 18 лет, 4 месяцев и 16 дней

Статистика на первом Евро:

Где сейчас: ассистент тренера в Цюрихе

Швейцарский форвард конечно не мог "перебить" хайп вокруг Уэйна Руни, хотя дебютировал на Евро именно матчем против Англии с таким же юным нападающим МЮ.

Дебютировал так, что получил место в старте на следующий матч и даже забил гол. Также в этом поединке забивали такие люди как Зинедин Зидан и Тьерри Анри.

Но именно этот гол был главным моментом славы Фонлантена. Развить успех в ПСВ ему не удалось, а дальше пошли трансферы в разные клубы Нидерландов, Австрии и даже уехал на этническую родину в Колумбию. И там, в возрасте 26 лет… завершил карьеру из-за постоянных травм.

Впоследствии, правда, Иоганн снова начал играть, но дальше чемпионата Швейцарии не поднимался и полноценно закончил в 32 года.

Валерий Божинов (Болгария)

Возраст дебюта на Евро-2004: 18 лет, 4 месяцев и 7 дней

Статистика на первом Евро: 45 минут против Италии, желтая карточка

Где сейчас: Костенец (Болгария)

Помните этого нового Бербатова и Стоичкова? В юности на Валерия возлагали невероятные надежды, но в Ювентусе, Фиорентине и Ман Сити заиграть не удалось, а затем пошли разнообразные трансферы в клубы.

В 27 Валерий уже возвращался на родину, часто несколько месяцев сидел без клуба, а сейчас ему 38, он все еще играет в подвалах болгарского футбола, а в сборную не вызывается с 2015 года.

Джамал Мусиала (Германия)

Возраст дебюта на Евро-2020: 18 лет, 3 месяца и 28 дней

Статистика на первом Евро: 2 матча, 9 минут в сумме

Где сейчас: Бавария Мюнхен

Один из лучших бомбардиров и игроков нынешнего Евро даже сейчас считается юным, но дебютировал на первенстве континента еще три года назад. Тогда почти не играл, а сейчас вырос к игроку основной команды Германии.

Йетро Виллемс (Нидерланды)

Возраст дебюта на Евро-2012: 18 лет, 3 месяцев и 25 дней

Статистика на первом Евро: все три матча группы

Где сейчас: свободный агент

Когда Евро проходил в Украине и Польше, перспективный левый защитник сборной Нидерландов установил тогдашний рекорд турнира, сыграв на нем вскоре после своего 18-летия.

При этом, Виллемс был основным игроком "оранжевых", ужасно провалившимся и проигравшим все три матча в группе.

А у самого Йетро карьера сложилась не так, как предполагалось. За сборную он еще немного поиграл, но с 2016 года больше не вызывался. Возможно, "пересидел" в ПСВ, который покинул только в 2017-м, но ни в Айнтрахте, ни в Ньюкасле звездой Йетро не стал. Последние пару сезонов провел в Нидерландах, а сейчас ищет новый клуб после завершения контракта с Хераклесом. Ему все еще всего 30 лет.

Джуд Беллингем (Англия)

Возраст дебюта на Евро-2020: 17 лет, 11 месяцев и 15 дней

Статистика на первом Евро: 3 матча, 55 минут

Где сейчас: Реал Мадрид

Полузащитник сейчас едва ли не главный претендент на Золотой мяч, а потому можно говорить, что уже в 21 год у Джуда точно сложилась карьера.

Дебютировал на чемпионатах Европы он три года назад, когда Гарет Саутгейт выпускал его на замены в некоторых матчах (в том числе против Украины). Кстати, в свое время Джуд был первым игроком младше 18 лет, вышедшим на поле в матче Евро.

Каспер Козловски (Англия)

Возраст дебюта на Евро-2020: 17 лет, 8 месяцев и 3 дня

Статистика на первом Евро: два матча, 52 мин.

Где сейчас: Брайтон

Через неделю после рекордного выхода на поле в исполнении Беллингема, его достижение на несколько месяцев превзошел Каспер Козловски.

Как и Джуд, хавбек выходил только на замены в матчах против Испании и Швеции. Но карьера у него складывается совсем не так, как у Беллингема.

Брайтон отдал за перспективного футболиста 11 млн. евро, но пока не очень на него рассчитывает. Сначала Каспер играл в бельгийском Унионе, а два прошлых сезона провел в Витессе. Ему все еще 20 лет и, возможно, Каспер все же сможет подняться на самый высокий уровень, но отсутствие вызова в сборную на нынешний Евро показывает, что его уровень несколько снизился.

P.S.

Мы не упомянули в этом материале Лео Зауэра – вингера сборной Словакии, который в матче с Украиной на нынешнем Евро дебютировал в возрасте 18 лет и 6 месяцев, потому что о нем говорить рано.

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