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Футбол

Реал подписал контракт с сыном легенды клуба

Энцо Алвеш продолжит пребывание в структуре мадридцев.
Сегодня, 18:39

Мадридский Реал подписал новый контракт с сыном Марсело.

Как сообщает Фабрицио Романо, мадридцы согласовали условия нового соглашения с 15-летним Энцо Алвешем. Игрок останется в структуре «сливочных».

Детали договоренностей между футболистом и его кулбом пока остаются неизвестными.

Отметим, что Алвеш выступает на позиции форварда. Сейчас он играет за одну из молодежных команд. Также стоит сказать, что его отец Марсело закончил карьеру в начале этого месяца.

Напомним, ранее сталоизвестно о заинтересованности Реала в игроке Боруссии Дортмунд.

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