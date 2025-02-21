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Футбол

Реал интересуется игроком Боруссии Дортмунд

Джейми Байно-Гиттенс может перейти к мадридцам.
Сегодня, 18:00

Талант дортмундской Боруссии Джейми Байно-Гиттенс стал целью еще одного топового клуба.

Как сообщает издание Relevo, мадридский Реал проявил интерес к Байно-Гиттенсу.

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В мадридском клубе были впечатлены игрой 20-летнего вингера в очном противостоянии против Боруссии Дортмунд (5:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Реал рассматривает Байно-Гиттенса как идеального кандидата на смену Винисиусу Жуниору на левом фланге атаки.

В этом сезоне Байно-Гиттенс закрепился в основе Боруссии Дортмунд, сыграв 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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