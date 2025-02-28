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Футбол

Хавбек Вест Хэма повторил уникальное достижение английской легенды

Томаш Соучек дважды отличился в свой день рождения.
Сегодня, 07:40
Томаш Соучек / Getty Images
Томаш Соучек / Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Томас Соучек стал обладателем необычного достижения.

Напомним, накануне "молотобойцы" уверенно обыграли Лестер, а чешский футболист записал на свой счет один из голов.

Томаш стал лишь вторым футболистом в истории АПЛ, который сумел дважды отличиться в свой день рождения в двух разных сезонах.

Ранее подобным достижением мог похвастать лишь экс-форвард сборной Англии Тедди Шерингем, забивавший в свой день рождения в 1994 и 1995 годах.

Ранее также сообщалось, что МЮ может сменить летом центрального нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томаш Соучек

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