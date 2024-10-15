Капитан сборной Чехии ответил, доволен ли ничьей с Украиной

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с Украиной в матче четвертого тура группового раунда Лиги наций.

По мнению чешского игрока, обе команды могут быть довольны таким результатом.

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"Думаю, у нас был лучший момент забить и выиграть 2:1. Украина играла очень опасно на контратаках. Думаю, обе команды могут быть довольны ничьей - обе команды могли выигрывать или проиграть. Я доволен выездной ничьей и первым местом в таблице.

То, что я видел - не пенальти вообще. Трудно комментировать, потому что я не видел его на повторе. Рефери использовал VAR. Я знаю, что в английском футболе должна быть чистая игра рукой, чтобы назначать пенальти, но это решение судьи - нам придется его принять.

Я доволен. Мы взяли четыре очка в октябре и занимаем первое место в таблице. Впереди у нас еще два матча в ноябре - хотим финишировать первыми и выйти в дивизион А. Но мы знаем, что у нас сложная группа. Теперь мы должны готовиться к двум последним матчам", - приводит слова Соучека Суспільне.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

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