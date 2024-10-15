"Заслужили один пункт, ведь играли с фаворитом": Тренер Чехии оценил ничью с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций против Украины (1:1).

Накануне чешская команда вела в счете от 18-й минуты встречи, но пропустила с пенальти во втором тайме.

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"Я думаю, что ничья - справедливый результат матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победы.

Трудный поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом.

Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу", - приводит слова Гашека официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

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