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"Играли словно на выезде": Хавбека сборной Чехии шокировало количество украинцев на матче Лиги наций

Полузащитник чешской команды остался разочарован собственными болельщиками.
Вчера, 20:50
Соучек отличился с пенальти / Getty Images
Соучек отличился с пенальти / Getty Images

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал победу над Украиной в матче Лиги наций.

Чешская команда в Праге выиграла со счетом 3:2, а сам хавбек отличился с пенальти, но остался разочарован преобладанием украинских болельщиков на трибунах стадиона.

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"Мы рады победе, но есть еще один момент. Мы понимали, что на стадионе могут быть украинцы, но то, что получилось, было для нас неприятным. Грустно, что играли словно на выезде. Я считаю, что чешский футбол на подъеме, и очень неприятно видеть такие вещи. Нам нужны наши болельщики, чтобы был результат.

Этот результат, безусловно, поможет нам, важно снова наладить отношения с болельщиками. Но это, мягко говоря, очень грустно. В начале матча мы уже думали, кому будем аплодировать в конце. Мы хотели сделать победную волну, но подумали, что нет, мы поаплодируем нескольким лицам и пойдем в раздевалку. Мы праздновали там", - приводит слова игрока isport.blesk.cz.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Чехия - Украина (3:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии Томаш Соучек

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Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

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