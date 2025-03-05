"Он впервые сделал это": Раньери признался, чем Довбик шокировал его

Главный тренер Ромы был удивлен действием украинца, который принес победу над Комо.

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался по поводу Артема Довбика.

Наставник римской команды был удивлен тем, что украинец эмоционально отпраздновал победный гол в ворота Комо (2:1).

Читай также: Довбик попал в символическую сборную чемпионата Италии

"Я показал Артему Довбику, что он должен делать. Его товарищи по команде стараются играть на него так, как он хочет. Меня порадовало то, что впервые эмоционально отпраздновал свой гол. Я спрошу его, почему", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

Источник: Getty Images

В текущем сезоне Довбик провел 34 матча за Рому, в которых забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Раньери оценил форму Довбика перед матчем Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!