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Футбол

"Он впервые сделал это": Раньери признался, чем Довбик шокировал его

Главный тренер Ромы был удивлен действием украинца, который принес победу над Комо.
Сегодня, 16:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался по поводу Артема Довбика.

Наставник римской команды был удивлен тем, что украинец эмоционально отпраздновал победный гол в ворота Комо (2:1).

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"Я показал Артему Довбику, что он должен делать. Его товарищи по команде стараются играть на него так, как он хочет. Меня порадовало то, что впервые эмоционально отпраздновал свой гол. Я спрошу его, почему", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

Источник: Getty Images

В текущем сезоне Довбик провел 34 матча за Рому, в которых забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Раньери оценил форму Довбика перед матчем Лиги Европы.

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