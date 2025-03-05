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Футбол

Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно

Дин Гюйсен заинтересовал мадридцев.
Сегодня, 20:33
Дин Хюйсен / Getty Images
Дин Хюйсен / Getty Images

Мадридский Реал собирается усилиться партнером Забарного по центру обороны в Борнмуте Дином Гюйсеном.

Как сообщает издание talksport, «сливочные» считают Гюйсена одним из приоритетов на летнее трансферное окно. При том, в Дина с лета активируется пункт о сумме выкупа в контракте.

С лета этого года испанец с нидерландскими корнями будет доступен за сумму в 50 млн евро.

В текущем сезоне центрбек провел 25 матчей, забив 2 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что ФА рассмотрела апелляцию относительно красной карточки Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Дин Хюйсен

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