Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно

Мадридский Реал собирается усилиться партнером Забарного по центру обороны в Борнмуте Дином Гюйсеном.

Как сообщает издание talksport, «сливочные» считают Гюйсена одним из приоритетов на летнее трансферное окно. При том, в Дина с лета активируется пункт о сумме выкупа в контракте.

С лета этого года испанец с нидерландскими корнями будет доступен за сумму в 50 млн евро.

В текущем сезоне центрбек провел 25 матчей, забив 2 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что ФА рассмотрела апелляцию относительно красной карточки Забарного.

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