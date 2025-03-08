Миколенко получил памятную награду за юбилейный матч в АПЛ

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел свой 100-й матч в рамках английской Премьер-лиги.

Юбилейным для украинца стал поединок 27-го тура чемпионата против Брентфорда (1:1), в котором он еще и отличился голевой передачей.

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В честь достижения отметки в сотню матчей в элитном дивизионе украинский защитник получил памятную награду от АПЛ.

Своим призом Миколенко похвастался в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Миколенко перешел в Эвертон из Динамо в январе 2022 года. За это время украинец провел за английскую команду во всех турнирах 112 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Миколенко попал в основной список игроков, которые были вызваны в сборную Украины для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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