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Футбол

"Мне повезло, что я жив": Форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после жуткой аварии

Мичейл Антонио постепенно возвращается к привычным кондициям.
Сегодня, 17:29
Мичейл Антонио / Getty Images
Мичейл Антонио / Getty Images

Нападающий Вест Хэма Мичейл Антонио поделился новостями касательного своего состояния здоровья после пережитой аварии.

По словам ямайца, он чувствует себя благодарным за то, что до сих пор жив.

"Я хорошо себя чувствую. Вообще, мне повезло, что я все еще жив.

Я очень позитивно отношусь к жизни сейчас, потому что, я смог получить «второй шанс».

Никогда не позволю себе сдаться. Сейчас я счастлив", - сказал Антонио в интервью клубному сайту.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард попал в аварию в прошлом году и сломал ногу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ

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