Форвард клуба АПЛ сломал ногу в результате аварии

Мичейла Антонио прооперировали в одной из лондонских больниц.

Лондонский Вест Хэм рассказал последние новости касаемо состояния здоровья своего форварда Мичейла Антонио, который попал в аварию.

Как сообщает пресс-служба «молотобойцев», в ДТП Антонио пострадал, сломав ногу. Его уже прооперировали в одной из больниц столицы.

Форвард проведет следующие несколько дней в госпитале. Клуб продолжит сообщать новости о его состоянии здоровья.

Напомним, ямаец стал участником ДТП вчера, 7 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!