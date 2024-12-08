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Форвард клуба АПЛ сломал ногу в результате аварии

Мичейла Антонио прооперировали в одной из лондонских больниц.
Сегодня, 18:59
Мичейл Антонио / Getty Images
Мичейл Антонио / Getty Images

Лондонский Вест Хэм рассказал последние новости касаемо состояния здоровья своего форварда Мичейла Антонио, который попал в аварию.

Как сообщает пресс-служба «молотобойцев», в ДТП Антонио пострадал, сломав ногу. Его уже прооперировали в одной из больниц столицы.

Форвард проведет следующие несколько дней в госпитале. Клуб продолжит сообщать новости о его состоянии здоровья.

Напомним, ямаец стал участником ДТП вчера, 7 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Мичейл Антонио

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