Форвард клуба АПЛ попал в ужасную аварию
Мичейл Антонио был госпитализирован.
Нападающий лондонского Вест Хэма Мичейл Антонио попал в очень неприятный инцидент.
Как подтвердила пресс-служба "молотобойцев", ямаец стал участником ужасного ДТП, в результате которого его госпитализировали.
Антонио на вертолете доставили в одну из больниц Лондона. Футболист разбил свой автомобиль марки Ferrari.
Официальные ресурсы Вест Хэма призвали молиться за здоровье Мичейла и пообещали предоставлять обновления относительно его состояния, когда будут появляться новости.
Напомним, ранее в аварию попал лидер Байера.
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