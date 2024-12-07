iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард клуба АПЛ попал в ужасную аварию

Мичейл Антонио был госпитализирован.
Сегодня, 19:45
Мичейл Антонио / Getty Images
Мичейл Антонио / Getty Images

Нападающий лондонского Вест Хэма Мичейл Антонио попал в очень неприятный инцидент.

Как подтвердила пресс-служба "молотобойцев", ямаец стал участником ужасного ДТП, в результате которого его госпитализировали.

Антонио на вертолете доставили в одну из больниц Лондона. Футболист разбил свой автомобиль марки Ferrari.

Официальные ресурсы Вест Хэма призвали молиться за здоровье Мичейла и пообещали предоставлять обновления относительно его состояния, когда будут появляться новости.

Напомним, ранее в аварию попал лидер Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник
"Возьму себе немного пива": Легендарный экс-футболист высказался о своей первой победе во главе аутсайдера АПЛ "Возьму себе немного пива": Легендарный экс-футболист высказался о своей первой победе во главе аутсайдера АПЛ
Капитан команды АПЛ отделался предупреждением за религиозную надпись на "радужной" повязке Капитан команды АПЛ отделался предупреждением за религиозную надпись на "радужной" повязке
Одноклубник Забарного установил уникальный рекорд АПЛ Одноклубник Забарного установил уникальный рекорд АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира, две украинки - в зачетной зоне
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Манчестер Юнайтед проиграл в "голевой перестрелке" Ноттингему Форест
Европа21:12
Ювентус едва спасся от поражения в матче против середняка Серии А
Европа20:42
Довбик вне заявки на матч против Лечче
Биатлон20:22
Биатлон-2024/2025: Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира, две украинки - в зачетной зоне
Европа20:09
Карпаты уверенно в большинстве разобрались с Вересом
Биатлон20:05
Джима завершила спринт в Контиолахти в топ-30, выиграла гонку Давидова
Европа19:45
Форвард клуба АПЛ попал в ужасную аварию
Европа19:25
Барселона в компенсированное время упустила победу над Бетисом
Европа18:59
Манчестер Сити в меньшинстве не дожал Кристал Пэлас
Европа18:41
Реал определился с заменами Анчелотти в случае его увольнения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK