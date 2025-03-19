iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легионер клуба УПЛ получил вызов в сборную

Анди Хадрой может сыграть за сборную Албании.
Сегодня, 18:41       Автор: Василий Медвидь
Анди Хадрой / Getty Images
Анди Хадрой / Getty Images

Защитник Полесья Анди Хадрой получил вызов на матчи сборной Албании. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Хадрой сможет сыграть в матчах отбора на ЧМ-2026 против Андорры и Англии. Поединки состоятся 21 и 24 марта.

Анди дебютировал за национальную команду в 2022. С тех пор он провел за "орлов" лишь 2 матча.

Напомним, на ISPORT доступно расписание матчей отбора на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Анди Хадрой

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Оболонь подписала таланта Шахтера, ЛНЗ отпустил нападающего Трансферы УПЛ: Оболонь подписала таланта Шахтера, ЛНЗ отпустил нападающего
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Ванат сохранил лидерство, Филиппов на одном уровне с Судаковым и Гуцуляком Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Ванат сохранил лидерство, Филиппов на одном уровне с Судаковым и Гуцуляком
Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем
УПЛ: Ингулец одолел Черноморец, ЛНЗ обыграл Колос УПЛ: Ингулец одолел Черноморец, ЛНЗ обыграл Колос

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа21:19
Экс-игрок клубов АПЛ может стать совладельцем английского клуба
Европа20:53
Анчелотти высказался о прогрессе таланта Реала, выступающего за амбициозного новичка Серии А
Украина20:45
Трансферы УПЛ: Оболонь подписала таланта Шахтера, ЛНЗ отпустил нападающего
Биатлон20:30
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
Европа20:13
Куртуа ответил на критику со стороны бывшего конкурента в сборной Бельгии
Бокс20:10
Шелестюк анонсировал возвращение на ринг - последний бой провел в 2022 году
Лига наций19:40
"Очень богатый выбор игроков": Ребров высказался о противостоянии против Бельгии
Европа19:34
Ребров - о Мудрике: Мы его поддерживаем, я желаю ему скорейшего возвращения
Лига наций19:18
"Это не просто игра": Забарный поделился ожиданиями от матча с Бельгией
Европа18:59
Ребров подтвердил, что Довбик рискует не сыграть против Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK