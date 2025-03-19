Легионер клуба УПЛ получил вызов в сборную

Анди Хадрой может сыграть за сборную Албании.

Защитник Полесья Анди Хадрой получил вызов на матчи сборной Албании. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Хадрой сможет сыграть в матчах отбора на ЧМ-2026 против Андорры и Англии. Поединки состоятся 21 и 24 марта.

Анди дебютировал за национальную команду в 2022. С тех пор он провел за "орлов" лишь 2 матча.

Напомним, на ISPORT доступно расписание матчей отбора на ЧМ-2026.

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