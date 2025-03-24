Экс-защитник Реала признался, что обращался к психологам из-за хейта в соцсетях

Экс-защитник Реала, Ювентуса и Ман Сити Данило рассказал о том, как хейт фанатов влиял на него.

По словам бразильца, во время игры за «сливочных» из-за неприятных сообщений от болельщиков он даже обращался к психологам.

«Сколько бы мы ни рассказывали, что критика в соцсетях нас не волнует, мы, все же, люди. Не получится этого не чувствовать. Я не постоянный пользователь социальных сетей, я почти не захожу в них. Но нам важно, чтобы нас принимали люди, мы хотим получать положительные отзывы. Никому не нужны негативные комментарии.

Независимо от того, сколько ты учишься, насколько ты беспокоишься о своем психическом здоровье, насколько ты зрелый человек, ты хочешь, чтобы тебя принимали. А социальные сети - это токсичная среда. Токсичная в любых ее проявлениях.

В Реале эта проблема проявилась очень серьезно, потому что это самый большой клуб мира. Я так много страдал, что обратился к психологам. Были времена, когда казалось, что я больше не могу вспомнить, как играть в футбол. Критика действительно причиняла мне страдания. Я был заложником критики, социальных сетей, всего остального. Именно тогда я начал работу со спортивным психологом», - сказал Данило.

Напомним, что, ранее Анчелотти похвалил за прогресс талант Реала.

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