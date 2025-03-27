АПЛ утвердила два летних трансферных окна

Некоторые английские клубы получат две возможности усилиться в ближайшее лето. Премьер-лига утвердила даты трансферного окна, сообщает официальный сайт АПЛ.

Сначала окно переходов откроется на короткий период – 1-10 июня. В этот период трансферы будут доступны участникам Клубного чемпионата мира. Англию на турнире ФИФА представят Манчестер Сити и лондонский Челси.

Во второй раз летнее трансферное окно откроется 16 июня. Покупка, продажа и аренда футболистов в этот раз будет разрешена до 1 сентября.

К слову, ранее ФИФА раскрыла призовой фонд Клубного ЧМ-2025.

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