iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ФИФА рассказала о распределении рекордных призовых на Клубном чемпионате мира

Общий фонд обновленного турнира составит 1 миллиард долларов.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Трофей Клубного чемпионата мира / Getty Images
Трофей Клубного чемпионата мира / Getty Images

ФИФА объявила, что общий призовой фонд Клубного чемпионата мира, который будущим летом пройдет в США, составит рекордную сумму - 1 миллиард долларов.

Также Международная федерация футбола представила модель распределения гонораров между 32 участниками турнира. Как сообщает официальный сайт организации, призовой фонд будет разделен на две части: 525 млн гарантированных выплат за участие и 475 млн выплат за спортивные показатели.

Читай также: ФИФА исключила одного из участников клубного ЧМ

Европейские клубы получат за участие в Клубном чемпионате мира от 12,81 млн до 38,19 млн. Точная сумма гарантированных выплат будет определяться в зависимости от рейтинга на основе спортивных и коммерческих критериев.

Южноамериканские клубы точно заработают по 15,21 млн, клубы из Северной и Центральной Америки, Азии и Африки - по 9,55 млн, а единственный представитель Океании Окленд Сити - 3,58 млн.

На групповом этапе Клубного чемпионата мира гонорар за победу будет составлять 2 млн, а за ничью - 1 млн. За выход в 1/8 финала турнира клуб получит дополнительные 7,5 млн, в четвертьфинал - 13,125 млн и в полуфинал - 21 млн.

Финалист КЧМ заработает 30 млн, а победитель турнира получит 40 млн.

Таким образом, в целом максимальный гонорар для победителя, если это будет высокорейтинговый европейский клуб при стопроцентных показателях на групповом этапе (три победы), составит около 125 млн долларов.

Напомним, что обновленный Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. 

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа клубный чемпионат мира

Статьи по теме

Палкин: Украина не чувствует того единства, о котором постоянно говорят в ФИФА Палкин: Украина не чувствует того единства, о котором постоянно говорят в ФИФА
Арсен Венгер нашел сомнительный плюс от проведения клубного чемпионата мира Арсен Венгер нашел сомнительный плюс от проведения клубного чемпионата мира
Бан и миллионный штраф: ФИФА строго наказала функционера из Южной Америки Бан и миллионный штраф: ФИФА строго наказала функционера из Южной Америки
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию в последнем рейтинге 2024 года Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию в последнем рейтинге 2024 года

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Биатлон21:11
"Лучшие примеры для подражания": Обладатель Большого хрустального глобуса обратился к братьям Бе
Европа20:35
Два экс-тренера Шахтера входят в тройку самых высокооплачиваемых в Лиге 1
Европа20:02
Владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба
Европа19:48
Лунин может получить шанс сыграть в ближайшем матче Ла Лиги
Формула 119:20
Алонсо считает, что сезон будет очень тяжелым для Астон Мартин
Европа18:59
"Чувствую себя все комфортнее": Игрок сборной Украины высказался об адаптации в Трабзонспоре
Европа18:45
Реал может обменяться игроками с английским клубом
Футбол18:25
ФИФА рассказала о распределении рекордных призовых на Клубном чемпионате мира
Европа17:50
Феликс может отправиться в очередную аренду после Милана
Биатлон17:09
Кипяченкова и Кинаш выиграли смешанную эстафету в Буковеле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK