ФИФА рассказала о распределении рекордных призовых на Клубном чемпионате мира

ФИФА объявила, что общий призовой фонд Клубного чемпионата мира, который будущим летом пройдет в США, составит рекордную сумму - 1 миллиард долларов.

Также Международная федерация футбола представила модель распределения гонораров между 32 участниками турнира. Как сообщает официальный сайт организации, призовой фонд будет разделен на две части: 525 млн гарантированных выплат за участие и 475 млн выплат за спортивные показатели.

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Европейские клубы получат за участие в Клубном чемпионате мира от 12,81 млн до 38,19 млн. Точная сумма гарантированных выплат будет определяться в зависимости от рейтинга на основе спортивных и коммерческих критериев.

Южноамериканские клубы точно заработают по 15,21 млн, клубы из Северной и Центральной Америки, Азии и Африки - по 9,55 млн, а единственный представитель Океании Окленд Сити - 3,58 млн.

На групповом этапе Клубного чемпионата мира гонорар за победу будет составлять 2 млн, а за ничью - 1 млн. За выход в 1/8 финала турнира клуб получит дополнительные 7,5 млн, в четвертьфинал - 13,125 млн и в полуфинал - 21 млн.

Финалист КЧМ заработает 30 млн, а победитель турнира получит 40 млн.

Таким образом, в целом максимальный гонорар для победителя, если это будет высокорейтинговый европейский клуб при стопроцентных показателях на групповом этапе (три победы), составит около 125 млн долларов.

Напомним, что обновленный Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

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