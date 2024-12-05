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Клубный чемпионат мира-2025: корзины, онлайн-трансляция и все, что нужно знать о жеребьевке

Состоится первая жеребьевка обновленного турнира.
Сегодня, 20:05
ФИФА
ФИФА

Летом 2025 года пройдет первый клубный чемпионат мира в новейшем формате, а жеребьевка состоится в 20:00, 5 декабря.

Формат турнира идентичен с форматом последних чемпионатов мира среди сборных – 32 команды будут поделены на восемь групп по 4 коллектива, две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Корзины во время жеребьевки

В первую корзину попали по четыре лучшие команды УЕФА и КОНМЕБОЛ, во вторую - остальные восемь команд из УЕФА, в третью вошли по две лучшие команды АФК, КАФ, КОНКАКАФ и еще две команды КОНМЕБОЛ. В четвертой корзине остальные команды.

  • Корзина 1: Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Фламенгу (Бразилия), Палмейрас (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия).
  • Корзина 2: Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия), Атлетико (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Зальцбург (Австрия).
  • Корзина 3: Аль-Хилаль (Саудовская Аравия), Ульсан Хендай (Южная Корея), Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуниорс (Аргентина), Ботафогу (Бразилия) .
  • Корзина 4: Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР), Пачука (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Окленд Сити (Новая Зеландия), Интер Майами (США) ).

Детали жеребьевки

Плей-офф турнира будет разделен на два разных пути: До первого пути выйдут победители групп A, C, E, G и вторые места в группах B, D, F и H. Второй путь – это победители групп B, D, F, H и другие места групп A, C, E и G.

Две лучшие команды УЕФА и КОНМЕБОЛ (Ман Сити и Реал, Фламенго и Палмейрас) будут разделены по разным путям и не встретятся в полуфиналах. Так же 3 и 4 команды рейтингов (Бавария и ПСЖ, Ривер Плейт и Флуминенсе). Челси, Боруссия Д, Интер и Порту (№5-8 рейтинга УЕФА) попадут в группы в лучшие команды КОНМЕБОЛ, а Атлетико Мадрид, Бенфика, Ювентус и Зальцбург к кому-то из первой четверки УЕФА.

Американские команды (Интер Майами и Сиэтл Саундерс) автоматически попали в группы А и В соответственно. Жеребьевка будет начинаться с первой корзины и закончится четвертой.

Онлайн трансляция жеребьевки

Напомним, что через несколько дней стартует также и
Междуконтинентальный Кубок ФИФА, по формату напоминающий старую версию клубного чемпионата мира.

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