УЕФА открыл дело против четверых футболистов Реала
Игроки проявили неуважение к сопернику и его болельщикам.
УЕФА расследуют поведение футболистов мадридского Реала в матче против Атлетико.
Организация назначила инспектора по этике и дисциплине для расследования поведения Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса.
Напомним, футболисты продемонстрировали явное неуважение к сопернику и его фанатам во время ответного матча Лиги чемпионов.
В частности, бразилец дразнил фанатов "матрацников", Мбаппе отобрал мяч у Льоренте, и остальные игроки также были замечены насмехающимися над соперником.
Ранее также сообщалось, что к Анчелотти снова присматривается топовая сборная.
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