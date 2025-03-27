УЕФА открыл дело против четверых футболистов Реала

Игроки проявили неуважение к сопернику и его болельщикам.

УЕФА расследуют поведение футболистов мадридского Реала в матче против Атлетико.

Организация назначила инспектора по этике и дисциплине для расследования поведения Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса.

Напомним, футболисты продемонстрировали явное неуважение к сопернику и его фанатам во время ответного матча Лиги чемпионов.

В частности, бразилец дразнил фанатов "матрацников", Мбаппе отобрал мяч у Льоренте, и остальные игроки также были замечены насмехающимися над соперником.

Ранее также сообщалось, что к Анчелотти снова присматривается топовая сборная.

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