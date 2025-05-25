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Футбол

Тен Хаг договорился об условиях контракта с Байером

Эрик заменит Хаби Алонсо на посту руководителя "фармацевтов".
Вчера, 09:34       Автор: Василий Медвидь

Леверкузенский Байер определился с заменой Хаби Алонсо.

Как сообщает Фабрицио Романо, новым рулевым немецкого топ-клуба станет Эрик тен Хаг. Нидерландец решил принять предложение «фармацевтов», несмотря на попытки Аякса вернуть его после отставки Франческо Фариоли.

Специалист подпишет с леверкузенцами контракт на 2 года. Финансовые детали сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Байера Флориан Вирц шокировал Баварию решением перейти в Ливерпуль.

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