Атлетико и клубы АПЛ заинтересованы в скандальном игроке Манчестер Сити
Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш может сменить клубную прописку.
Как сообщает TodoFichajes, Грилишем интересуется ряд клубов, в частности, Атлетико Мадрид. Также Джек может вернуться в Астон Виллу или перейти в Ньюкасл или Тоттенгем.
Финансовые детали потенциального ухода англичанина из состава манкунианцев пока неизвестны.
В текущем сезоне игрок провел 32 матча, где отличился 3 мячами и отдал 5 ассистов.
За пределами футбольного поля Грилиш стал известен благодаря своей любви к шумным вечеринкам и празднованиям, которые порой становились причиной скандалов с его участием.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подписать защитника Ньюкасла.
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