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Футбол

Атлетико и клубы АПЛ заинтересованы в скандальном игроке Манчестер Сити

Джек Грилиш может сменить клубную прописку.
Вчера, 10:04       Автор: Василий Медвидь
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш может сменить клубную прописку.

Как сообщает TodoFichajes, Грилишем интересуется ряд клубов, в частности, Атлетико Мадрид. Также Джек может вернуться в Астон Виллу или перейти в Ньюкасл или Тоттенгем.

Финансовые детали потенциального ухода англичанина из состава манкунианцев пока неизвестны.

В текущем сезоне игрок провел 32 матча, где отличился 3 мячами и отдал 5 ассистов. 

За пределами футбольного поля Грилиш стал известен благодаря своей любви к шумным вечеринкам и празднованиям, которые порой становились причиной скандалов с его участием.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подписать защитника Ньюкасла.

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