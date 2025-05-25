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Футбол

МЮ лишил Астон Виллу Лиги чемпионов, Челси вырвал путевку в турнир у Ноттингема

Определились все участники главного еврокубка от Англии.
Вчера, 20:26       Автор: Антон Федорцив
МЮ – Астон Вилла / Getty Images
МЮ – Астон Вилла / Getty Images

На Олд Траффорд немотивированный Манчестер Юнайтед протянул руку помощи Ньюкаслу. Манкунианцы обыграли Астон Виллу. Бирмингемцы остались в меньшинстве перед перерывом, когда Мартинес вылетел из ворот и сфолил против Хойлунда.

Численным большинством МЮ воспользовался во втором тайме. После ряда упущенных моментов Диалло головой замкнул навес Фернандеша. Под занавес же поединка Эриксен реализовал одиннадцатиметровый.

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Тем временем в Ноттингеме очный матч за путевку в Лигу чемпионов выиграл лондонский Челси. Судьбу встречи решил один забитый мяч. На старте второй половины столичные "синие" в атаке вторым темпом вывели на ударную позицию Колуилла, который не промахнулся.

В свою очередь Манчестер Сити разобрался с Фулхэмом на выезде. "Горожане" забили по мячу в середине первого и второго таймов. На экваторе стартовой половины Гюндоган эффектно сыграл на добивании после сэйва Лено, а во второй Холанд реализовал пенальти.

К Ливерпулю, лондонским Арсеналу и Тоттенхэму в Лиге чемпионов присоединятся финишировавший третьим Манчестер Сити (71 очко), Челси (69) и Ньюкасл (66). Астон Вилла (66 пунктов) финишировала на 6-й позиции и сыграет в Лиге Европы, а Ноттингем (65) будет выступать в Лиге конференций.

Англия, Премьер-лига, 38-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0
Голы: Диалло, 76, Эриксен, 87 (пенальти)

Ноттингем – Челси – 0:1
Гол: Колуилл, 50

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Гюндоган, 21, Холанд, 72 (пенальти)

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