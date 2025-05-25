МЮ лишил Астон Виллу Лиги чемпионов, Челси вырвал путевку в турнир у Ноттингема
На Олд Траффорд немотивированный Манчестер Юнайтед протянул руку помощи Ньюкаслу. Манкунианцы обыграли Астон Виллу. Бирмингемцы остались в меньшинстве перед перерывом, когда Мартинес вылетел из ворот и сфолил против Хойлунда.
Численным большинством МЮ воспользовался во втором тайме. После ряда упущенных моментов Диалло головой замкнул навес Фернандеша. Под занавес же поединка Эриксен реализовал одиннадцатиметровый.
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Тем временем в Ноттингеме очный матч за путевку в Лигу чемпионов выиграл лондонский Челси. Судьбу встречи решил один забитый мяч. На старте второй половины столичные "синие" в атаке вторым темпом вывели на ударную позицию Колуилла, который не промахнулся.
В свою очередь Манчестер Сити разобрался с Фулхэмом на выезде. "Горожане" забили по мячу в середине первого и второго таймов. На экваторе стартовой половины Гюндоган эффектно сыграл на добивании после сэйва Лено, а во второй Холанд реализовал пенальти.
К Ливерпулю, лондонским Арсеналу и Тоттенхэму в Лиге чемпионов присоединятся финишировавший третьим Манчестер Сити (71 очко), Челси (69) и Ньюкасл (66). Астон Вилла (66 пунктов) финишировала на 6-й позиции и сыграет в Лиге Европы, а Ноттингем (65) будет выступать в Лиге конференций.
Англия, Премьер-лига, 38-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0
Голы: Диалло, 76, Эриксен, 87 (пенальти)
Ноттингем – Челси – 0:1
Гол: Колуилл, 50
Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Гюндоган, 21, Холанд, 72 (пенальти)
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