Легенда клуба АПЛ может возглавить нидерландский гранд
Джон Гейтинга заинтересовал Аякс.
Нидерландец Джон Гейтинга может вернуться на родину в новой роли.
Как сообщает Фабрицио Романо, Гейтинга заинтересовал Аякс. Специалист может стать главным тренером «сынов Бога».
Сейчас Джон работает в тренерском штабе Арне Слота, но ему уже дали разрешение на проведение переговоров с амстердамцами и подыскивают замену.
Стоит отметить, что Гейтинга исполнял обязанности руководителя мерсисайдцев в двух матчах, когда Арне был дисквалифицирован.
Что касается «красных», то, напомним, что Ливерпуль выступил с заявлением по поводу трагедии на чемпионском параде.
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