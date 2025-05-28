Легенда клуба АПЛ может возглавить нидерландский гранд

Нидерландец Джон Гейтинга может вернуться на родину в новой роли.

Как сообщает Фабрицио Романо, Гейтинга заинтересовал Аякс. Специалист может стать главным тренером «сынов Бога».

Сейчас Джон работает в тренерском штабе Арне Слота, но ему уже дали разрешение на проведение переговоров с амстердамцами и подыскивают замену.

Стоит отметить, что Гейтинга исполнял обязанности руководителя мерсисайдцев в двух матчах, когда Арне был дисквалифицирован.

Что касается «красных», то, напомним, что Ливерпуль выступил с заявлением по поводу трагедии на чемпионском параде.

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